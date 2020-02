Jennifer Lopez vuole vivere in Italia, il sindaco di Fornelli apre le porte del borgo

L’invito ufficiale di Tedeschi: “Venga qui e scoprirà l’autenticità del Molise e il calore dei molisani”



FORNELLI. Se una star come Jennifer Lopez esprime il desiderio di trascorrere vacanze e parte della sua vita in Italia, a contatto con la natura e assaporando buon cibo, come rilanciato da tutte le riviste mondiali, non può farsi attendere un invito.

Ed ecco che l’amministrazione comunale di Fornelli coglie la palla al balzo e apre le sue porte alla cantante e attrice internazionale. Il primo cittadino Giovanni Tedeschi comunica che a breve formulerà un invito ufficiale all’artista a trasferirsi, almeno nel periodo estivo, proprio a Fornelli, Città dell’olio.

“Siamo pronti ad accogliere Jennifer Lopez – spiega il sindaco – se veramente avrà voglia di venire in Italia. Fornelli si candida a pieno titolo per ospitarla nel suo borgo medievale incantato e ricco di storia.

Il nostro olio, uno dei migliori del Molise, sarà tutto per lei e i prodotti della terra ne faranno da contorno.

Abbiamo ricettività tale da poterla accogliere senza problemi e per noi potrebbe rappresentare davvero un qualcosa di storico ed irripetibile per certi versi.

Intanto ci candidiamo ad ospitarla senza problemi, per farle conoscere il calore vero dei molisani”.

