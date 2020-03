Coravirus e spettacoli vietati: Poietika slitta a settembre. Chiusa la stagione degli Amici della musica

Nel rispetto dei provvedimenti restrittivi emanati dal Governo per contenere il contagio da Covid-19

CAMPOBASSO. Teatri e cinema chiusi per l’emergenza Coronavirus, la Fondazione Molise cultura, in ragione dei provvedimenti restrittivi emanati dal Governo, che riguardano in maniera particolare spettacoli e manifestazioni, comunica che l'edizione di Poietika 2020, prevista per aprile, è stata rinviata al mese di settembre.

Com’è noto la chiusura del Teatro Savoia e dell’Auditorium Gil andrà avanti fino al 3 aprile, sulla scorta di quanto disposto nel Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile. Da qui anche l’annuncio dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso, che ha annullato gli ultimi due concerti in programma nella Stagione concertistica in corso. Si tratta di Camerata Ducale e Trio Kanon, previsti rispettivamente per il 21 e il 28 marzo.

