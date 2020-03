Coronavirus, anche Isernia si affaccia dai balconi e canta per il 'Flashmob sonoro'

ISERNIA. Non poteva mancare anche a Isernia chi, affacciandosi dai balconi, ha voluto cantare la propria voglia di vivere per esorcizzare il coronavirus, la pandemia che sta mietendo vittime in tutto il mondo. Alle 18 il flashmob sonoro è partito in alcune strade della città, con giovani e meno giovani, musicisti provetti e dilettanti dell'ultim'ora, che hanno rotto il silenzio e si sono messi a cantare o suonare all'unisono per il Flashmob sonoro che ha unito l'Italia da Nord a Sud sotto il segno del restare a (suonare a) casa.

In via Molise particolarmente suggestiva la performance del giovane Francesco, che con tanto di maschera a forma di becco da medico della peste ha felicemente improvvisato alla chitarra un brano dei Metallica.

in via Veneziale, invece, è risuonata una corale 'Cicirinella' e anche l'intramontabile 'Volare' di Modugno.

