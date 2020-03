Dantedì, gli studenti leggono Dante su Radio 1984 e IsNews

Il reading in diretta a partire dalle 11:30 del 25 marzo

ISERNIA. Anche gli studenti molisani protagonisti della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra il 25 marzo in tutta Italia. Le Consulte scolastiche provinciali di Campobasso e Isernia hanno raccolto l’invito dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e hanno organizzato un reading di passi danteschi recitati direttamente in radio. I brani selezionati sono otto e provengono dalla Divina Commedia e dalla prosa del Sommo Poeta. Il reading inizierà alle 11:30 del 25 marzo sulle frequenze di Radio 1984 (radio studentesca) ospitata, tra l’altro, sul sito del quotidiano online isNews.it. Anche il direttore responsabile di isNews, il giornalista Pasquale Bartolomeo, ha accettato di recitare uno dei nove brani scelti. Il tutto avverrà in diretta. L’iniziativa delle Consulte provinciali studentesche del Molise si aggiunge alle tante altre organizzate in tutta Italia dalle scuole in occasione della giornata nazionale dedicata a Dante.

Anche se la didattica in presenza è sospesa a causa del coronavirus, l’apprendimento online continua con grande entusiasmo e determinazione. La scuola, dunque, non si ferma. 'Dantedì' - questo il nome scelto per l’evento in contemporanea in tutta Italia - si tiene nell’approssimarsi delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021. La direttiva che istituisce il 25 marzo di ogni anno la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri è stata approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Eventuali iniziative, segnala l’Ufficio stampa dell’USR Molise, possono essere condivise in rete utilizzando l’hashtag #dantedì con la menzione delle pagine ufficiali @miursocial e @mibact.

