Unimol, al via le lauree online e una campagna social: il videomessaggio del Rettore alla comunità accademica

Nonostante la distanza non si ferma l’attività dell’Università del Molise. Parte l’iniziativa: ‘Vicini, subito. Unimol per tutti’

CAMPOBASSOI. Il Rettore, prof. Luca Brunese, con un videomessaggio torna a rivolgersi alle studentesse, agli studenti ed alla comunità accademica dell'Università del Molise,

Le prime lauree on line, l'attività didattica a distanza ormai a pieno regime e il lancio della campagna Vicini, subito. UniMol per tutti.

Nella parte finale l'annuncio della “Giornata del Laureato del Dipartimento” per festeggiare tutti insieme, in una specifica giornata in presenza, non appena sarà possibile tornare a frequentare l’Università.

