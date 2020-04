Coronavirus: decisa la riprogrammazione degli spettacoli al Teatro Savoia. A disposizione voucher da spendere per la prossima stagione

La Fondazione Molise Cultura ha annunciato importanti cambiamenti in relazione alla stagione teatrale al Savoia di Campobasso

CAMPOBASSO. L’interruzione della stagione 2019/20 al Savoia di Campobasso per effetto delle misure restrittive adottate allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, ha imposto la riprogrammazione degli spettacoli. Ad annunciarlo è la direzione della Fondazione Molise Cultura.

Nello specifico i cinque spettacoli annullati a causa dell’emergenza, ovvero “I Miserabili”, “Che disastro di commedia”, “Open”, “Così parlò Bellavista”, “Morte di un commesso viaggiatore” saranno parte della stagione teatrale 2020/21 al Teatro Savoia, salvo variazioni per causa di forza maggiore.

Per gli abbonati alla stagione teatrale 2019/20 verrà emesso, appena possibile, un voucher da spendere per la prossima stagione e per l’acquisto di biglietti dei singoli spettacoli o per l’abbonamento annuale. Il valore economico del voucher corrisponde al 50% dell’importo dell’abbonamento 2019/20.

Per quanti hanno acquistato, invece, i biglietti per i suddetti spettacoli, la Fondazione Molise Cultura provvederà al rimborso integrale con le seguenti modalità: tutti coloro che hanno acquistato online sul sito liveticket.it o tramite AppLiveticket riceveranno lo storno direttamente sulla carta di credito con cui hanno effettuato il pagamento entro il 30 aprile; coloro che hanno acquistato i biglietti presso i punti vendita Liveticket Point dovranno recarsi presso il punto d’acquisto muniti degli stessi, quando le normative di riferimento lo consentiranno; chi infine ha acquistato i biglietti direttamente al botteghino della Fondazione Molise Cultura dovrà recarsi con i tagliandi presso il botteghino quando le normative di riferimento lo consentiranno.

