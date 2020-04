La pandemia non ferma la cultura: parte il progetto 'Molise virtuale'

Un'iniziativa della Direzione regionale Musei Molise

CAMPOBASSO-ISERNIA. L’immenso e variegato patrimonio culturale del Molise - custodito nel Museo Sannitico di Campobasso, nel Castello di Capua a Gambatesa, nel Museo della città e del territorio di Altilia-Saepinum, nel Museo nazionale del Paleolitico di Isernia, nel Museo nazionale di Castello Pandone e nel Museo archeologico di Venafro - esce dalle sale museali per offrire al pubblico un’esperienza virtuale con immagini, reperti 3D e tour virtuali.

La Direzione regionale Musei Molise del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di un’accessibilità ampliata, presenta l’interessante progetto “Molise Virtuale” visibile all’indirizzo http://www.molisevirtuale.beniculturali.it nell’ambito della campagna promossa dal Mibact con il claim 'La cultura non si ferma' e l’hastag #iorestoacasa. Questo progetto completa la già ricca offerta di materiali di conoscenza e approfondimento virtuale del patrimonio culturale del Molise, proposta dai siti istituzionali degli uffici del Ministero presenti in regione.

Questi materiali virtuali possono essere un'introduzione a una visita più consapevole e partecipata degli straordinari luoghi della cultura molisani, che nel frattempo stanno lavorando a importanti rinnovamenti. Per ora, però, restiamo a casa.





