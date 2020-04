Coronavirus e solidarietà: Federimpreseitalia Molise dona mascherine al Veneziale di Isernia

I dispositivi FFP2 sono stati consegnati al Pronto Soccorso dell’ospedale pentro



ISERNIA. Ancora una manifestazione di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari dell’ospedale Veneziale di Isernia. Questa volta il bel gesto è stato ad opera dell’associazione di categoria del commercio Federimpreseitalia Molise, presieduta da Antonio Di Franco, che ha inteso donare una fornitura delle introvabili mascherine FFP2 al pronto soccorso del nosocomio pentro.

Un problema, quello dei DPI, purtroppo ancora non del tutto risolto, con medici e infermieri che spesso si trovano a riutilizzare mascherine già utilizzate in precedenza, proprio a causa della loro scarsa disponibilità. In precedenza al Veneziale di Isernia aziende locali avevano già donato ventilatori, computer e altre attrezzature destinate al miglioramento dei servizi ospedalieri in questo momento di emergenza nazionale.

