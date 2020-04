Vetrina mondiale per il Molise: la transumanza protagonista sul ‘National Geographic America’

Il viaggio alla scoperta delle meraviglie della regione porta la firma del fotografo professionista Giuseppe Nucci, originario di Sant'Angelo del Pesco



SANT’ANGELO DEL PESCO. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Molise consente al territorio di guadagnare una prestigiosa vetrina mondiale: ‘What you can learn by following the herd in Italy’ (Cosa puoi imparare seguendo la mandria in Italia) è titolo del servizio che il ‘National Geographic America’ ha dedicato alla transumanza. Il reportage porta la firma del fotografo professionista Giuseppe Nucci, originario di Sant'Angelo del Pesco.

Filo conduttore del servizio è la transumanza, quella che parte dall’Abruzzo, per giungere in Puglia. Per questo protagonisti del reportage sono i luoghi molisani attraversati dalle ‘mandrie’ e trova ampio spazio, naturalmente, la famiglia Colantuono che pratica “la transumanza – si legge nell’articolo -, ma a cavallo, allevando le 300 mucche Podolica della sua famiglia, per lo più a più di 100 miglia da e per i pascoli invernali. Il pluripremiato formaggio caciocavallo di Colantuono, profumato con erbe selvatiche ed erbe di Puglia e Molise, è servito in ristoranti da Roma a Manhattan.

Ovunque sia praticata, la transumanza ha contribuito a modellare i paesaggi: nel corso di millenni, santuari, chiese, locande e infine villaggi si sono materializzati vicino ai percorsi. In Molise, l'antica città di Saepinum si è sviluppata lungo uno dei principali tratturi italiani. Si dice che la città sia stata nominata per il verbo latino saepire, che significa ‘recintare’, dopo le sue numerose penne di pecora murate. Su una delle porte della città, un'iscrizione risalente al 168 d.C. proibisce ai cittadini di danneggiare i pastori che passano attraverso il tratturo”.

Un viaggio affascinante dunque e una nuova ribalta per l’intero territorio molisano.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!