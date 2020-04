Il concertone molisano del Primo Maggio è sui social: May Day 2020 in streaming su ZR WebTV

Pagina 1 di 2

La solidarietà e la musica non si fermano: oltre 12 ore di spettacoli in diretta, per una buona causa

ISERNIA. Una carrellata di artisti provenienti da tutto il Molise e non solo. Una staffetta musicale che darà vita ad un primo maggio di solidarietà, ospitata in diretta sulla piattaforma online ZR WebTv (pagina Facebook Cerro Informa). Dalle ore 9 fino alla mezzanotte. Una giornata all’insegna della musica grazie all’impegno di Gabriel Paolone che ha voluto rispolverare (dopo una scelta condivisa con i suoi compagni di avventura e adattandola al contesto), l’iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare le persone attraverso la beneficenza.

Il MayDay è l’evento nato nel 2012 da un gruppo di giovani della Valle del Volturno che si pone l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso la musica, il tema della solidarietà. L'ultima edizione risale al 2015 a Scapoli, che insieme a Cerro al Volturno, è una delle due realtà che accoglieva il festival nell’alternanza dell’ospitalità. Quest'anno, nonostante il particolare momento, la voglia di risorgere: in una nuova veste digitale e su piazza virtuale, con il tema fondante della solidarietà, attraverso il sostegno alle attività della Caritas Diocesana di Isernia-Venafro.

Tutti coloro che avessero piacere ad effettuare una donazione possono scegliere tra le seguenti modalità:

DONAZIONE ALIMENTARE IT 34 D 03069 15602 1000 0000 5889 - Causale: Donazione MayDay 2020

DONAZIONE FARMACEUTICA IT 50 S 01005 15600 0000 0000 2283 - Causale: Donazione MayDay 2020.

Nello specifico, tutti i followers o video spettatori ‘sensibilizzati’ dagli artisti che si esibiranno il primo maggio in diretta su ZR WebTv, potranno effettuare la donazione che sarà destinata a due attività commerciali alimentari e farmaceutiche convenzionate del territorio le quali trasformeranno l'importo in buoni spesa e i responsabili della Caritas diocesana provvederanno a distribuire alle persone indigenti.

La solidarietà è l’argomento fondante della manifestazione che, attraverso la musica, cerca di coinvolgere e creare interesse nell’opinione pubblica con lo scopo di sviluppare in essa la coscienza critica su questo tema.

Quando si parla di solidarietà, la si può considerare nel più vasto significato del termine. MayDay è Empatia - MayDay è Rispetto per il prossimo. MayDay è Condivisione di valori - MayDay è Volontariato.