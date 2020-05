Al via la due giorni dell'evento "PA Social Day Molise"

Inizierà domani la terza edizione dell'evento che quest'anno per via dell'emergenza Covid sarà integralmente online

ISERNIA. Didattica online e Media Education. Temi mai come ora attuali che saranno al centro del PA Social Day edizione Molise, evento nazionale dedicato alla comunicazione e informazione digitale via web, social, chat, intelligenza artificiale, giunto quest’anno alla terza edizione.

Organizzato dall’associazione PA Social, si svolgerà domani, 20 maggio dalle ore 9 alle 19, in contemporanea in diciotto città della penisola: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Cava dè Tirreni, Cosenza, Firenze, Genova, Lanciano, Milano, Monfalcone, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Rovereto, Torino.

Saranno dieci ore intense in cui saranno trattati, in tutta Italia, tanti argomenti collegati alla Pubblica Amministrazione digitale: dalla sanità alla gestione di emergenze ed eventi, dalla lotta alle fake news al turismo, dalla nuova legge e riforma della comunicazione pubblica alla sostenibilità, dal turismo musicale alla comunicazione di genere, dal rapporto tra giornalismo e social alla gestione delle community social, dalla partecipazione sociale al cultural heritage marketing, dalla cultura accessibile all’innovazione nei servizi digitali, dalla media education alla reputazione digitale degli enti pubblici, dall’antropologia digitale alla comunicazione della Bellezza fino al linguaggio inclusivo e molto altro.

In questa terza edizione cambieranno le modalità di svolgimento a causa dell’emergenza: l’evento, solitamente organizzato in presenza, quest’anno avrà un format interamente online, una grande maratona che vedrà coinvolti tutti i territori italiani e tantissimi temi di grande attualità.

Il Molise partecipa, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio del Molise, con un tema di grande rilevanza quello scelto dal coordinamento di Pa Social Molise, che proprio per questo vedrà la partecipazione di diversi ospiti nazionali, tra cui Alessandra Migliozzi, capo Ufficio Stampa del Ministero dell’Istruzione.

Per il Molise interverranno Giuseppe Lanese, portavoce dell’Ufficio Scolastico Regionale, e Marco Fusco, docente dell’istituto comprensivo di Venafro, che racconterà la propria esperienza di docente a distanza in una zona “rossa”.

L’evento, che sarà online in tutta Italia attraverso le pagine Facebook e You-Tube di Pa Social e di tutti gli altri media partner nazionali, verrà tramesso localmente proprio dalla pagina Facebook della Camera di Commercio del Molise.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sulla pagina Facebook dell’Associazione PA social e sul sito internet https://www.pasocial.info/pa-social-day-2020/.

Camillo Pizzi

