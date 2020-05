Corpus Domini, niente Misteri ma maratona artistica on line: lanciato ‘Ingegnarsi’

Da una collaborazione tra Comune di Campobasso e Regione Molise nasce un’iniziativa che intende coinvolgere il mondo dell’arte

CAMPOBASSO. Nell’ambito del progetto RegionArts e in occasione del Festival dei Misteri, la Regione Molise e il Comune di Campobasso intendono promuovere ‘Ingegnarsi’, una maratona di artisti i quali, mediante strumenti digitali, raccontano gli Ingegni del Di Zinno.

Lo scopo, di innegabile attualità, è quello di aprire spazi di intersezione tra arte e Ict (Information & Communication Technology), sperimentando, all’interno della più importante tradizione storica della città di Campobasso, il Festival dei Misteri, collaborazioni efficaci e sostenibili.

“Siamo particolarmente contenti come Amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Paola Felice - di essere riusciti a sviluppare un’intesa organica con la Regione Molise intorno ad un progetto di valorizzazione del nostro patrimonio culturale che, utilizzando le nuove tecnologie, permette una diffusione in larga scala di una delle tradizioni più significative ed importanti del nostro territorio non solo cittadino ma regionale”.

“Ingegnarsi, infatti, nasce dalla ricerca di forme alternative per celebrare quest’anno il Corpus Domini – ha aggiunto l’assessore - utilizzando format orientati a favorire l’espressione culturale attraverso il digitale. Dalla forte collaborazione istituzionale tra Regione e Comune di Campobasso – ha concluso Felice - prende vita una proposta in linea con quanto la stessa Unione Europea sostiene da anni attraverso progetti che, come RegionArts, favoriscano l’uso creativo della tecnologia, a vantaggio dello sviluppo sociale ed economico di un territorio.”

Per la realizzazione dell’evento, da svolgersi in più giorni, vengono coinvolti artisti di varie categorie e tecnici del web, attori e scrittori, musicisti, animatori, disegnatori, fumettisti, illustratori, street artists, fotografi, supportati da informatici, tecnici del suono e dell’immagine, lavorano in team per rappresentare, con soluzioni creative, i 13 Misteri di Campobasso. Le performance, realizzate su un “palcoscenico virtuale”, riguardano: a) la descrizione dei personaggi e della vita dei santi che animano gli Ingegni; b) l’arrangiamento del Mosè in Egitto di Rossini, musica che tradizionalmente accompagna la sfilata; c) la rappresentazione grafico/visiva dei Misteri in estemporanea.

I team sono costituiti da tre performer (della parola, del suono e dell’immagine) e da tecnici/informatici messi a disposizione dalla Regione.

La maratona si svolge in 4 giorni, a partire dal giovedì precedente il Corpus Domini (11/14 giugno 2020). Viene strutturata in accordo con i partecipanti in base al numero dei team e dei tempi di lavorazione tecnico-informatica.

Il progetto prevede uno sviluppo metodologico in 2 fasi.

Fase 1: incontro (virtuale) tra promotori e i partecipanti per condividere l’obiettivo e avviare il processo creativo. Definizione dei team e delle performance. Designazione del/dei direttori artistici. Scelta dei materiali e degli strumenti di lavoro.

Fase 2: Presentazione dei format artistici. Comunicazione dell’evento. Realizzazione delle performance. Rappresentazione pubblica.

I lavoratori dei settori artistici e le aziende interessate alla sponsorizzazione pura possono manifestare il proprio interesse inviando una e-mail di adesione all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre il 29/05/2020, specificando la propria professionalità e categoria di appartenenza (impresa, partita IVA, associazione ecc.), oltre che eventuali contatti telefonici.

La partecipazione degli artisti avviene in termini di sponsorizzazione tecnica o su base volontaria. Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti scrivendo agli indirizzi e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonando ai numeri 08744291 e 0874405392. Nell’oggetto delle e-mail andrà indicato “Ingegnarsi – Informazioni”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!