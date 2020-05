La Carrese di San Pardo verso la candidatura UNESCO: presentato il progetto

Nel giorno di avvio dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città frentana, sono stati illustrati i dettagli del progetto di candidatura dell’antica Carrese di Maggio nella Rete Internazionale UNESCO. “Per Larino è un passo decisivo per dare rilevanza internazionale a una tradizione sentita dall’intera comunità" – ha annunciato il sindaco Pino Puchetti

LARINO. E’ stato presentato questa mattina nell’atrio del Palazzo Ducale il progetto di candidatura della Carrese di San Pardo nella Rete Internazionale UNESCO, unitamente ad altre comunità del mediterraneo e dell’America latina.

E’ stata scelta una data simbolica, ovvero l’avvio dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Larino e Diocesi - quest'anno in tono molto ridotto a causa della pandemia - per annunciare la partenza dell’iter progettuale che si concluderà a marzo del 2022 con la presentazione del dossier di candidatura al Comitato UNESCO.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Pino Puchetti, gli assessori Maria Giovanna Civitella, Alice Vitiello e Nicola Giardino; il vice presidente del consiglio comunale Graziella Vizzarri; don Antonio Giannone, presidente della Pia Associazione Carrieri di San Pardo, partener dell’iniziativa, e in video conferenza l’antropologa e docente Unimol Letizia Bindi, che ha illustrato i punti salienti del processo di candidatura di rete internazionale che vede capofila proprio la città di Larino con la sua millenaria carrese di Maggio.

Seppure si è solo all’inizio di un cammino delicato e complesso, secondo l’antropologa questo processo di partecipazione, di cui le comunità sono le protagoniste principali, è destinato ad avere ricadute positive in termini di valorizzazione e promozione turistica del territorio. Centrale è la rete che comprende oltre alla città frentana anche le feste in onore di Sant'Antonio di Santadi ad Arbus in Sardegna, la Romería per la Virgen del Rocío in Andalusia e le celebrazioni per San Isidro Labrador del Venezuela. Si tratta – è stato ricordato - di feste organizzate, almeno per una cospicua parte, intorno a processioni e cammini religiosi tra aree urbane e aree rurali condotte con carri trainati di buoi addobbati riccamente con decorazioni floreali di carta crespa, come nel caso dei carri di San Pardo e di altre feste italiane, con fiori freschi e altri abbellimenti pregiati come nella Romería andalusa e persino con vegetali e frutta come nel caso delle processioni di Isidro Labrador in Venezuela. Una sinergia di tradizioni antiche, destinata ad ampliarsi anche con l’ingresso di altre comunità. Ma intanto si registra già un forte protagonismo di soggetti istituzionali, tra i quali il Ministero dei beni e delle Attività Culturali che ha sposato il progetto.

Il sindaco Pino Puchetti ha parlato di un passo decisivo per dare il giusto rilievo internazionale a una tradizione sentita dall’intera comunità e che quest’anno ha subito una sospensione a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Sulla stessa linea anche gli interventi degli assessori alla cultura e al turismo, Maria Giovanna Civitella e Alice Vitiello. Quest’ultima ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione delle principali manifestazioni che si svolgono a Larino nel corso dell’anno, citando in proposito l’ottenimento del riconoscimento del Carnevale di Larino tra i “Carnevali Storici d’Italia” ed ora l’avvio del processo di candidatura della Carrese di San Pardo a patrimonio UNESCO; elementi in grado di avere effetti positivi in termini di destagionalizzazione dei flussi turistici e di proiettare sempre di più Larino tra i comuni molisani che hanno puntato sul turismo come volano per il rilancio economico del territorio.

