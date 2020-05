Isernia, dal 1° giugno riapre la biblioteca comunale ‘Michele Romano’

L’annuncio dell’amministrazione, che rende noti orari e nuove regole in ordine al contenimento del contagio da Covid19

ISERNIA. Riaprirà lunedì 1° giugno la biblioteca comunale ‘Michele Romano’ di Isernia. A renderlo noto proprio l'amministrazione di palazzo San Francesco, che precisa altresì che verranno osservati i consueti orari: 8.30-13.30 e 16-19 dal lunedì al venerdì, il sabato solo di mattina.

Stante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, i servizi risulteranno riattivati solo parzialmente e sulla base delle specifiche indicazioni contenute della sezione “Musei, Archivi e Biblioteche” delle Linee Guida dettata della Regione Molise, con ordinanza del governatore.

Ed ecco le regole da osservare: predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare; definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa); rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C; verificare che i visitatori indossino sempre la mascherina, così come il personale lavoratore, ed osservare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; l’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; in tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani; redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione; quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita; assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.); assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici; favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni; l’utilizzo dell’ascensore va limitato e riservato a persone con disabilità motoria; regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba; eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo; eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti; per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, infine, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

