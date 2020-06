Il viaggio nella "Termoli Sotterranea": un motivo in più per premiare il Molise

Dallo sorso 2 Giugno ha riaperto le porte ai turisti, grazie all'impegno dell'Associazione PietrAngolare. Un modo per immergersi nella storia dell'antico Palazzo Vescovile e che porta dritti a un'altra destinazione simbolo della diocesi: Larino, cuore pulsante della Cristianità. In venti chilometri che separano il mare dalla collina, risiede una parte importante di un Molise che vuole riscattarsi e che ha tanto da raccontare

TERMOLI-LARINO. L'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il settore del turismo, cancellando decine di migliaia di posti di lavoro, in particolar modo stagionali.

La crisi economica non è riuscita però a fermare l'entusiasmo e la passione di quelle associazioni che anche in Molise sono nate con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale delle comunità molisane. Un esempio è rappresentato dall'Associazione PietrAngolare, che dallo scorso 2 giugno ha rilanciato il progetto delle visite guidate all'interno della "Termoli Sotterranea" in Piazza Duomo, nel cuore del borgo medievale della città adriatica.

Pur tra tante difficoltà e obblighi derivanti dal rispetto delle misure per il contenumento della diffusione del contagio da Covid-19, l'associazione ha riacceso le luci del Palazzo Vescovile adiacente l'antica Cattedrale, per dare l'opportunità a turisti e appassionati di scoprire una delle realtà più belle e inesplorate di Termoli, i suoi sotterranei che custodiscono tra l'altro i resti dalla cisterna-torre e dell'antica necropoli. Un viaggio nel tempo a 5 metri di profondità, dentro le viscere dell'incantevole Piazza Duomo.

La storia del palazzo vescovile è legata ad un'altra importante realtà della diocesi, distante appena 20 chilometri: Larino, la porta d'ingresso alle aree interne della regione, che custodisce una parte fondamentale della storia della Cristianità, testimoniata della presenza della Basilica Concattedrale con la sua imponente facciata inaugurata nel 1319, dall'Archivio e dal Museo Storico Diocesano e dalla presenza del primo Seminario della Cristianità, a seguito del Decreto “Cum adolescentium aetas” del 15 luglio 1563, con cui - come testimoniato dalle ricerche compiute dallo storico Giuseppe Mammarella - il Concilio di Trento disponeva, per ogni diocesi, la creazione di un istituto per la formazione sacerdotale.

Termoli e Larino sono la rappresentazione di un Molise che nonostante le difficoltà ha voglia di riscattarsi, soprattutto grazie al coraggio e alla determinazione dei giovani che credono così tanto nella loro terra, da decidere di restare e lottare per rilanciarla.