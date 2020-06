‘Caramente’ Alberto Sordi: anche in Molise il francobollo commemorativo

Negli uffici postali di Campobasso, Termoli e Isernia, per i cento anni dalla nascita di un gigante del cinema italiano

CAMPOBASSO. Un gigante del cinema italiano. Alberto Sordi avrebbe compiuto oggi cento anni e per rendergli omaggio il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica ‘Le Eccellenze italiane dello spettacolo’ , relativo al valore della tariffa B, pari a 1 euro e 10 centesimi.

Come fa sapere Poste italiane il francobollo è disponibile anche in Molise nei tre uffici postali con sportello filatelico: Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio).

L’emissione ha una tiratura di quattrocentomila esemplari ed ogni foglio è composto da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Claudia Giusto.

La vignetta raffigura un ritratto di Alberto Sordi; in alto si staglia la sua firma preceduta dalla consueta dedica che Sordi era solito scrivere a chi gli chiedeva un autografo ‘Caramente’.

