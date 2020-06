Un centro ludico in montagna per bimbi e adolescenti: l'iniziativa del comune di San Massimo

Nel comune matesino attivo un centro ludico per fasce di età comprese fra i 3 e i 17 anni, interamento gratuito e comprensivo di numerose attività: dalle escursioni ai laboratori fino alla rievocazioni di tradizioni legate alla comunità e al territorio

SAN MASSIMO. Una iniziativa innovativa che permetterà a bambini e adolescenti di vivere una estate all'insegna dello stare insieme all'aria aperta, immersi nel suggestivo paesaggio offerto dalla montagna del Matese, tra giochi e laboratori. Una vera e propria terapia dopo mesi di limitazioni e restrizioni in casa; un'opportunità a costo zero quella offerta dal "Centro Estivo Ludico Ricreativo" del comune di San Massimo e destinata a 3 fasce d’età: rispettivamente 03-05 anni; 06-11 anni; 12-17 anni.

Le attività inizieranno il 3 luglio e dureranno fino al 31 agosto e saranno così articolate: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.30 nella location di Campitello Matese. Le iscrizioni restano aperte fino al 25 Giugno. Sarà possibile aderire contattando direttamente l'addetta al servizio sociale dell'ente, Marika Galletta al 327.9534706.

Tutti i partecipanti verranno omaggiati di un kit composto da una T-shirt, un cappellino ed uno zaino a sacca.

Il programma della progetto montagna terapia si struttura attraverso 12 macro aree:

La via della natura; Pet therapy for everyone ; Vivere la montagna; Escursionismo; Sport e benessere; Musicomotricità ed espressione corporea; Art in progress e laboratori a cielo aperto; Gioco, fiabe in movimento e teatro terapia; Rievocazione delle tradizioni, degli usi e dei mestieri sanmassimesi: incontriamo i custodi della memoria; Vanity time: illuminiamo di bellezza il pianoro di Campitello Matese; Componiamo il puzzle del centro Estivo; Mini tour Molise.

