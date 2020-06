"Redesign": Larino nel progetto nazionale coordinato dall'Università Cattolica di Milano, con gli atenei di Verona e del Molise

Il comune frentano è coinvolto insieme ad altre sette città italiane, tra cui figura anche Isernia

LARINO. Il progetto “Redesign - Anziani fragili, solidarieta' intergenerazionale e comunita'”, finanziato da Fondazione Cariplo e coordinato dall' Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con l'Universita' degli Studi di Verona e del Molise, e' una ricerca partecipativa sulla transizione all'eta' anziana in situazione di vulnerabilita' clinica, sociale ed economica.

Così l’Amministrazione comunale frentana commenta la partecipazione all’iniziativa destinata a dare risposte innovative in funzione del miglioramento del welfare locale: “Con la stipula del protocollo di intesa con l'Universita' del Molise, il comune di Larino prendera' parte al progetto di ricerca che coinvolge altre sette citta' italiane e cioe' Milano, Brescia, Abbiategrasso, Verona, Ponte di Piave, Lecce ed Isernia.

Sara' coinvolta in ottica comparativa anche la citta' di Ottawa in Canada.

Il progetto prevede l'effettuazione di interviste approfondite ad un gruppo di anziani tra i 75 e gli 84 anni, individuati dall' ufficio servizi sociali del comune di Larino ed ai loro familiari e caregiver, che saranno effettuate nel prossimo mese di novembre.

Con questa metodologia – spiegano dall’amministrazione frentana - si intende raccogliere un volume di dati che consenta di acquisire conoscenze sui bisogni e sull'effettiva condizione di vita delle persone anziane per poi attivare percorsi di progettazione sociale partecipata con istituzioni, cittadini e associazioni e realizzare spazi di vita e servizi adeguati alle loro esigenze.” L'obiettivo consiste quindi nel fornire servizi adeguati alle necessita' manifestate dagli anziani e dai loro familiari.

Per l'Università del Molise le attività di ricerca si avvalgono del coordinamento dei docenti responsabili Fabio Ferrucci e Giuseppe Monteduro

Ecco il link al sito www.redesignanziani.com

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!