Celebrare l’amore al tempo del coronavirus: a Fornelli torna ‘La notte romantica’

L’appuntamento è fissato per sabato 27 giugno nell’ambito delle manifestazione promossa dall’associazione ‘Borghi più Belli d’Italia’. Assicurato il rispetto delle misure anti-Covid. No a concerto, mercatino e bacio di mezzanotte



FORNELLI. E’ iniziato a Fornelli il conto alla rovescia per la ‘Notte Romantica’, in programma sabato 27 giugno, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

Una manifestazione che l’associazione nazionale dei Borghi più Belli d’Italia ha voluto riproporre anche se in tono minore come ricordato in questi giorni dal direttore dei Borghi più Belli Umberto Forte, per non perdere il senso della tradizione e di un appuntamento ormai consolidato a livello nazionale e nel tempo.

In Molise, per quest’anno, ha aderito solo Fornelli, dove grazie all’impegno dell’intera amministrazione comunale, che ha voluto fortemente l’evento, il borgo verrà allestito con palloncini ed abbellito in ogni zona, ma soprattutto reso fruibile per passeggiate all’aperto e nulla di più. La manifestazione è curata dal consigliere delegato Mauro Petrarca.

Niente concerto, mercatino, esposizioni varie e non verrà riproposto il consueto bacio romantico di mezzanotte per le coppie. Un evento in tono minore che servirà comunque per far visitare il borgo di Fornelli anche a coloro che non ne hanno mai avuto la possibilità.

Infatti, sarà possibile cenare presso le attività di ristorazione del posto che hanno aderito all’evento sempre e solo su prenotazione. Ci sarà poi la possibilità per tutti i visitatori di partecipare al contesto fotografico nazionale e scattare foto nel centro storico da pubblicare poi su Facebook con l’hastag #notteromantica2020.

