Il Covid ferma la Tartufata di Miranda, ma si lavora già all’edizione 2021

L’emergenza sanitaria costringe gli organizzatori ad annullare uno degli eventi cult dell’estate pentra. Appuntamento rimandato al prossimo anno

MIRANDA. Niente da fare, nonostante gli sforzi e le speranza: la Tartufata 2020 di Miranda non si farà. Ad annunciarlo con un post su Fabebook gli organizzatori della kermesse, divenuta ormai un must dell’estate pentra. Ma con ottimismo si guarda glià al futuro.

“Oggi abbiamo una doppia faccia: - si legge - siamo tristi perché il nostro evento è saltato causa Covid, ma siamo felici perché quella del 2021 sarà la più bella Tartufata di cui si avrà memoria. I binari gastronomici su cui ormai abbiamo deciso di viaggiare rimarranno gli stessi, gli standard qualitativi verranno spinti a livelli ancora più alti, organizzeremo tutto capillarmente e saremo particolarmente attenti alla fase ricettiva per chi verrà a trovarci da fuori regione. Già nell’edizione 2019 in molti sono venuti in Molise apposta per la Tartufata, puntiamo a confermare quelle presenze e ad accoglierne di nuove. La Tartufata 2021 sarà la nostra porta di accesso al Molise. Per il momento la teniamo socchiusa, perché dietro ci siamo noi al lavoro. L’anno prossimo sarà spalancata. Grazie a tutti quelli che avrebbero lavorato per questo evento – conclude il post - È come se lo aveste fatto. Al 2021, promesso”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!