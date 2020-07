Isernia, inaugura Distinto: il ristorante moderno con radici nella tradizione

Redazionale/ Al via l’avventura dello chef Vincenzo Scarselli, pronto a soddisfare le richieste di tutti i palati, anche quelli più esigenti

ISERNIA. Nuova apertura a Isernia, che arricchisce e qualifica l’offerta gastronomica locale. Inaugura oggi 12 luglio, a pochi passi dalla Fontana Fraterna il ristorate ‘Distinto’: un luogo dove i sapori si intrecciano in un legame indissolubile fatto di memoria e profumi, di ricerca e radici.

Titolare e chef il giovane Vincenzo Scarselli che, dopo anni di esperienza all’estero, rientra in Molise e realizza il suo sogno nel cassetto: dar vita a Distinto, un locale moderno e lineare che riflette una cucina essenziale ed elegante. Insieme al suo staff nonché alla sua famiglia, è pronto a soddisfare il palato dei suoi clienti con piatti espressione della ‘Cucina Fusion’, che raccontano passione, tradizione e innovazione.

Tanto coraggio per un giovane professionista che, in un momento così difficile a causa dell’emergenza Covid che ha costretto alla chiusura molte attività, ha deciso di intraprendere una nuova avventura, con grinta e sorrisi. Appuntamento per palati fini nel cuore del centro storico isernino.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!