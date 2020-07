Capracotta, niente Pezzata: ’salta’ per Covid anche la sagra più antica del Molise

L’annuncio del sindaco Paglione dopo un confronto con il presidente della Proloco: “Troppo alto il rischio di assembramenti”

CAPRACOTTA. Si allunga la lista degli eventi annullati per Covid nel cartellone estivo pentro. Dopo la tartufata di Miranda, arriva lo stop anche per la tradizionale Pezzata di Capracotta.

L’annuncio è del sindaco del paese, Candido Paglione, con un post su Facebook.

“Insieme al presidente della Proloco e dopo un’attenta valutazione,- spiega il primo cittadino altomolisano - abbiamo deciso di annullare l’edizione 2020 della Pezzata.

La sagra più antica del Molise, che ogni anno nella prima domenica di agosto richiama migliaia di turisti a Capracotta e a Prato Gentile, purtroppo, quest’anno non si farà.

Il rischio di creare assembramenti, anche solo indirettamente, - ancora Paglione - è troppo alto, nonostante gli accorgimenti ipotizzati per impedirlo”.

Poi assicura: “Ci saranno, comunque, tutte le altre iniziative dell’estate capracottese che sono compatibili con le restrizioni imposte e con le misure necessarie a prevenire i rischi del contagio da Coronavirus”.

