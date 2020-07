Musica: esce oggi ‘Sorgere’, Ep dell'isernino Alessandro Veneziale

Il disco è stato registrato tra il Molise e le Marche sotto la supervisione del produttore Livio Boccioni

ISERNIA. Esce oggi ‘Sorgere’, l’Ep di Alessandro Veneziale registrato fra il Molise e le Marche - esattamente a Sant'Angelo in Vado, in provincia di Pesaro - sotto la supervisione del produttore Livio Boccioni. È un album pop indipendente che riprende alcune sonorità elettroniche tipiche dei cantanti americani/internazionali, composto da 7 tracce fra cui 6 inediti e un duetto.

Il titolo rappresenta un nuovo inizio, come l'arrivo di un nuovo giorno in cui tutto è più luminoso e pieno di speranza; più di una canzone ha lo scopo di essere propositiva spronando all'auto-accettazione, come ad esempio il brano di apertura ‘Mille Parole’, nato nel periodo di quarantena, che parla appunto del non perdere la speranza nell'arrivo di un giorno migliore. Ci sono poi anche temi più profondi, come la perdita di una persona cara e il volersi riconciliare dopo un litigio con la persona che ci sta più a cuore.

Anticipato dai primi due singoli ‘Senza Gravità’ e ‘Sarai’, pubblicati nel 2019, ‘Sorgere’ è disponibile dal 10 luglio su tutte le piattaforme streaming.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!