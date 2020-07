Alta valle del Volturno, uno scrigno da scoprire: la ‘mappa del tesoro’ realizzata da un gruppo di giovani collesi

La pubblicazione è autoprodotta e intende segnalare non solo i luoghi d’interesse più conosciuti, ma anche le chicche più nascoste per chi avrà voglia di avventurarsi e svelarle di persona

COLLI A VOLTURNO. Nasce da un gruppo di giovani di Colli A Volturno lo studio ‘Mappa dell’Alta valle del Volturno’, pubblicazione autoprodotta ‘D’Alta Valle’. Un progetto firmato da Matilde Centobelli, Mirco di Sandro, Martina Siravo ed Emidio Ranieri, nato con lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio rendendone note le unicità ai turisti e, perché no, anche ai conterranei meno esperti.

“Pochi giorni fa – scrivono i ragazzi su Facebook - abbiamo visto le bellezze del nostro territorio andare in onda su Linea Verde, un programma che si propone di far scoprire il territorio italiano al grande pubblico. L'obiettivo, dichiarato ad inizio puntata, era quello di dimostrare l'effettiva esistenza della Regione Molise”.

“Ebbene, noi ne diamo una prova ulteriore – spiegano - inserendo in un formato poster (poco più grande di un A3) siti d'interesse culturale e paesaggistico del nostro territorio. Non ci siamo limitati, però, a segnalare luoghi già ‘mainstream’, ma abbiamo inserito anche dei luoghi non di pubblico dominio, delle chicche per chi avrà la voglia di avventurarsi così da scoprirle personalmente. Dulcis in fundo: abbiamo deciso di aggiungere anche alcune delle principali tradizioni locali dei paesi dell'alta Valle.

Il messaggio si completa con una precisazione: “Poiché ‘l'Alta valle del Volturno’ non è una realtà politica inequivocabile, ma un'area geografica non esplicitamente definita e quindi soggetta alle varie interpretazioni dei singoli, abbiamo tracciato dei confini puramente astratti e funzionali ai fini della mappa, basandoci su testi di studio sull'area e su constatazioni empiriche della percezione identitaria”.

