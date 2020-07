‘Dipingere nella biodiversità’, l’arte incontra la natura nelle giornate-evento curate dall’Arma dei carabinieri

Appuntamento dal 19 luglio al 23 agosto con le escursioni guidate alla scoperta della riserva MaB di Collemeluccio-Pescolanciano, unite al laboratorio creativo di pittura all’aperto

ISERNIA. Il reparto carabinieri biodiversità di Isernia dedica due giornate, domenica 19 luglio e domenica 23 agosto 2020, alla scoperta della biodiversità dell’Alto Molise proponendo escursioni didattiche nel secolare bosco di abeti bianchi della Rno, riserva biogenetica e riserva MaB Unesco Collemeluccio – Pescolanciano ed attività laboratoriali di pittura creativa all’aperto in collaborazione con l’Aps ‘Assembramenti Culturali’: associazione che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di educazione al patrimonio culturale e promozione del territorio regionale e nazionale.

Le iniziative proposte sono aperte al pubblico interessato e, in ottemperanza alle misure di contenimento previste per il Covid-19, saranno svolte a numero chiuso, con distanziamento sociale ed utilizzo delle mascherine di protezione.

Per ogni ulteriore informazione e prenotazioni si invita a contattare il reparto dei carabinieri al 08653935 o per email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure l’associazione ‘Assembramenti Culturali’ al 3334226979 o per email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

