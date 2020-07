Giovani talenti protagonisti della quinta 'Giornata della Ricerca Scientifica' di Unimol

L’evento, promosso dal dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'ateneo molisano, si svolgerà domani interamente sul web

CAMPOBASSO. Come ormai di consuetudine, anche quest’anno il dipartimento di bioscienze e territorio dell’Università degli Studi del Molise propone la giornata della ‘Ricerca Scientifica’, ideata e pensata per avvicinare la società civile, e in prima fila il mondo della scuola, all'articolato sistema ricerca in tutte le sue dinamiche e sfaccettature.

Una giornata dedicata alla divulgazione delle conoscenze scientifiche con particolare attenzione alle molteplici attività di ricerca in atto nei laboratori e nei centri del dipartimento.

Domani 17 luglio, a partire dalle ore 9.00, sulla piattaforma Teams, saranno i giovani ricercatori, dottorandi, borsisti, laureandi e tesisti a presentare i loro progetti di ricerca. Illustreranno le linee di studio e di analisi che hanno caratterizzato e contraddistinto il loro percorso di studio, abbracciando ambiti che spaziano dalle scienze biologiche, l'Informatica, la fisica, matematica e ingegneria alle scienze naturali, ambientali e forestali con spunti di economia e pianificazione.

Ad introdurre l’iniziativa sarà la relazione di Moreno Di Marco (Università "La Sapienza" di Roma) su Sinergie e compromessi tra la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile nell’era delle pandemie.

