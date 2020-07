A Isernia la personale della pittrice Carma al Bar del Sole fino al 31 luglio: l’elogio del sindaco

“Mi sono intrattenuto con lei durante la visita, e con garbo mi ha fatto da guida. Infine mi ha donato una sua opera che ho sinceramente molto gradito”, ha raccontato il primo cittadino d’Apollonio

ISERNIA. Questa mattina, il sindaco Giacomo d’Apollonio, ha visitato la mostra dell’artista molisana Carma, la cui personale di pittura è stata allestita a Isernia, nei locali del Bar del Sole, e resterà aperta fino al 31 luglio.

“È una mostra bella e interessante, che sta riscuotendo il successo che merita – ha dichiarato il sindaco. "Dell’arte di Carma colpiscono la rigogliosa magia delle policromie e le raffigurazioni essenziali e fiabesche. Mi sono intrattenuto con lei durante la visita, e con garbo mi ha fatto da guida. Infine mi ha donato una sua opera che ho sinceramente molto gradito”.

Carma, nativa di Sesto Campano, nel 1991 è entrata a far parte del Club degli Artisti di Foggia e poi, nel 2007, del Movimento Esasperatismo di Napoli. Dal 2008 è attiva nell’associazione culturale L'incontro degli Artisti di Montesilvano. Precedentemente aveva contribuito alla nascita del Gruppo Spazioforma di Isernia.

All’estero, ha esposto a Budapest, Stoccolma, New York e Buenos Aires. Sue personali o collettive in Italia si sono tenute in Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Marche. Le sono stati attribuiti vari premi e riconoscimenti, fra cui, nel 2015, il Premio alla Carriera in occasione del Premio Auditorium Città di Isernia.

