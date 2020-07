Ricerca, 'premio' da 500mila euro per l'isernino Alessandro Testa

Si tratta dell’ambito riconoscimento euro-ceco denominato Erc-Cz. Il finanziamento, erogato in tre anni, dovrà essere reinvestito in buona parte nella gestione del team di ricerca. Il plauso ufficiale delle autorità

PRAGA/ISERNIA. Importante riconoscimento internazionale per il ricercatore isernino Alessandro Testa. Il professionista è risultato vincitore di un ‘generoso’ finanziamento euro-ceco denominato ERC CZ, sulla base di una selezione comparativa durissima, effettuata tanto sulla carriera dei candidati quanto suoi loro progetti di ricerca.

In forza all’Università Carolina di Praga - la più antica e tra le più prestigiose università dell’Europa Centrale -, Testa ha ottenuto una borsa di studio del valore di circa 500mila euro per la sua attività di ricerca nel campo dell’antropologia storica. Per la precisione, si tratta di un finanziamento - che sarà erogato nell'arco di tre anni - che Testa dovrà reinvestire in buona parte nella gestione del team di ricerca, e non di un premio corrisposto in denaro. L'isernino è stato il primo studioso a raggiungere tale traguardo per la Repubblica Ceca. Tanto da guadagnarsi il plauso ufficiale delle autorità ceche, italiane ed europee, con tanto di invito per una premiazione all’Istituto italiano di cultura a Praga in ottobre, nonché una lettera dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca.

Con tale finanziamento Testa intende, tra le altre cose, fondare un team di ricerca, che dirigerà personalmente, formato da 4 altri professionisti internazionali, che saranno i conseguenza affiliati al dipartimento di Scienze Sociali presso l’Università Carolina di cui l’isernino fa parte.

Una grande soddisfazione pure per il piccolo Molise.

