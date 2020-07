A Isernia il corso sul campionamento dei rifiuti: si riparte con l’alta formazione, in piena sicurezza

L’attività formativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Isernia e dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lazio, Umbria Abruzzo e Molise. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

ISERNIA. Ripartono le attività di alta formazione professionale a Isernia dopo lo stop forzato per il Covid. Il corso proposto oggi presso la sala conferenze dell’auditorium ‘Unità d’Italia’ è sul campionamento dei rifiuti, ed è organizzato da Laboratori Integrati Srl con il patrocinio del Comune di Isernia e dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lazio, Umbria Abruzzo e Molise: l’attività formativa vale quindi 6 crediti ECM anche per chimici e fisici. Il corso era destinato a tutti coloro che si occupano di ambiente, ed in particolare ai responsabili Ehs aziendali, ai consulenti ambientali, ad avvocati, ad ispettori Arpa oltre che ai tecnici di campionamento di matrici ambientali. Per il comune di Isernia ha partecipato il dirigente del settore tecnico Giuseppe Cutone. Soddisfazione per l’assessore alla Cultura Eugenio Kniahynicki e per il Comune di Isernia, che con Delibera n.85 del 30 giugno ha concesso per l'attività formativa l'uso gratuito dell'auditorium.

Tecniche e strumentazioni analitiche sono sempre più precise, i laboratori chimici hanno standard di qualità elevatissimi, le analisi sono sempre più riproducibili ed affidabili e consentono valori limiti di quantificazione impensabili fino a pochi anni fa. Tuttavia campionamenti imprecisi e grossolani tendono a vanificare l'intero processo. Il campionamento è la prima fase dell'attività di caratterizzazione di un rifiuto e rappresenta sempre un aspetto fondamentale anche in fase di contraddittorio o in sede giudiziale. Obiettivo del corso è quindi quello di fornire gli elementi chiave, teorici e pratici, per comprendere la corretta applicazione della norma tecnica UNI 10802:2013, sia attraverso gli aspetti metodologici, sia attraverso l'uso degli esempi proposti dalla nuova UNI TR 11682:2017.

Sono stati esaminati assieme ai relatori, tra i quali il presidente dell'Ordine Fabrizio Martinelli, i casi in cui è possibile applicarli, le possibili modifiche e i casi in cui essi non possono essere applicati. Sono stati trattati esempi procedurali, tecnici e gestionali della norma e proposti alcuni esempi di Piani di Campionamento corredati di tutta la modulistica accessoria, oltre che delle schede di caratterizzazione del rifiuto da esso derivanti.

