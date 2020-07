Il Molise meta del turismo post-lockdown: per il 'Corriere' è la rivincita della regione dei record negativi

Il Corsera indica la nostra regione tra le mete più gettonate del turismo di prossimità e conferma: “Quest’anno a muoversi sarà un italiano su due, che premia gli spazi all’aria aperta e il distanziamento". Se l’emergenza sanitaria non ha frenato del tutto il desiderio di vacanza, ha però modificato la scelta delle mete

CAMPOBASSO. Il Molise come modello di rinascita per il turismo post-lockdown: il New York Times ha collocato la nostra regione al 37esimo posto tra le 52 mete da non perdere nel 2020. Una vetrina di rilievo internazionale che per il Corriere si è rivelata molto utile, tanto che le presenze di turisti nella regione meno conosciuta d’Italia quest’anno sono addirittura raddoppiate. La giornalista Carlotta Lombardo la definisce “la rivincita della regione con il record negativo in tutte le classifiche sul turismo e che, mediamente, come rileva l’Istat, conta solo 450 mila presenze l’anno (e l’8% di stranieri)”.

Insieme al Molise, fanno segnare un balzo in avanti nel numero di presenze stimate da qui alla fine dell’anno, la Sicilia (la regina dell’estate), Umbria, Friuli. Nella classifica delle mete estive balzano poi la Puglia e la Campania, ma registrano un saldo negativo rispetto al 2019 con, rispettivamente, -10% e -22% di turisti. Bilancio negativo anche per Sardegna (-14%) e Lombardia; quest’ultima ha addirittura 800 mila turisti in meno rispetto al 2019. Non va meglio al Lazio (saldo negativo di 780 mila), alle Marche (660 mila) e all’Emilia Romagna (640 mila turisti).

Il Corriere premia anche l’impegno del vicino Abruzzo che porta a casa una delle migliori performance in assoluto: quest’estate saranno circa 740 mila i turisti italiani che la visiteranno, il 15% in più rispetto all’anno scorso.

A pesare in positivo nella rivincita del turismo di prossimità è senz’altro il patrimonio paesaggistico e culturale, che si rivela un forte elemento di attrazione per gli stranieri, attratti dai piccoli borghi e dal turismo enogastronomico Made in Italy ma che, per effetto della pandemia, oggi sono gli stessi italiani a riscoprire.

‘Forzati’ al turismo di prossimità, sarebbero due italiani su tre (66%) secondo Coldiretti a fare pausa nei borghi, alla ricerca del distanziamento sociale e di prodotti e tradizioni meno conosciuti. È forse questa la via italiana necessaria per affrontare la gravissima crisi che il turismo italiano sta affrontando, “un modello di sviluppo che provi a interpretare i nostri principali asset in chiave contemporanea senza snaturare l’identità del Paese”, come ha suggerito Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano. L’associazione, la più antica (1894) di promozione del turismo nel Bel Paese, sta infatti lavorando a un modello di borgo, grande tema di appartenenza territoriale, legato però alle moderne caratteristiche del viaggiatore: sempre connesso e più educato e rispettoso dell’ambiente.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!