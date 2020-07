Un 'Museo Virtuale' per vivere tutto l'anno il Carnevale di Larino: così la tradizione si proietta nel futuro

Un modo innovativo per promuovere una delle manifestazioni di maggiore richiamo turistico che si svolgono in Molise

LARINO. L’allestimento è stato realizzato all’interno del Palazzo Ducale, in uno dei locali dove è ospitato il Museo Civico. L’idea è nata due anni con la presentazione, da parte del Comune frentano in collaborazione con l’associazione Larinella, del progetto dei Carnevali storici d’Italia al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, finanziato nel corso del triennio 2018-2020 con ben 180mila euro, di cui 70mila riconosciuti quest’anno.

Il museo si compone rispettivamente delle sezioni Videomapping 3D con le immagini del carnevale 2020 e delle edizioni precedenti, visite virtuali con visori alla Larino medievale ed alle aree archeologiche della città.

Un progetto innovativo e proiettato nel futuro, pensato e realizzato per celebrare e promuovere la storia di una manifestazione che si svolge da 45 anni e che è stata in grado di portare turisti e appassionati da varie regioni d’Italia, come dimostrano i numeri in crescendo degli ultimi anni, che hanno premiato la bellezza dei giganti di cartapesta, l’impegno e la professionalità indiscussa dei gruppi costruttori.

