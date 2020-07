Isernia, grande successo per la quarta edizione del concorso fotografico

L’associazione Officine Cromatiche traccia il bilancio dell’iniziativa che ha visto in gara oltre 2700 scatti arrivati da tutta Italia



ISERNIA. Da pochi giorni si sono conclusi i lavori della giuria del 4° concorso fotografico nazionale ‘Città di Isernia’. Il concorso patrocinato dalla Federazione Italiana Associazione Fotografiche dalla Unione Italiana Fotoamatori, dal Comune e dalla Provincia di Isernia da Molise Turismo e Cultura e come sempre con il sostegno della Cooperativa Lai che anche quest’anno ha realizzato le targhe ricordo e da Smar’art associazione che promuove il Premio Auditorium Città di Isernia dell’archietto. Antonio Pallotta che quest’anno ha realizzato il Trofeo per il miglior autore, ha visto la partecipazione di ben 259 partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia con oltre 2700 fotografie.

Un numero inaspettato che gratifica il lavoro svolto durante questi anni dall’associazione. “Purtroppo – spiega Officine Cromatiche - non è stato possibile svolgere la consueta premiazione per l’emergenza sanitaria in corso ma, sempre nel rispetto delle normative dovute al covid, si sta organizzando un incontro per il 19 settembre per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Il concorso sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per la fotografia in Molise così come pure l’attività dell’associazione.

Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno sostenuto l’iniziativa e quest’anno non era facile, a tutti i partecipanti al concorso, all’Amministrazione comunale di Isernia con l’assessore Eugenio Kniahynicki con il quale abbiamo avuto sempre una buona intesa, alla giuria e a tutti i soci dell’associazione .

Grazie a tutti perché una parte delle entrate del concorso fotografico sono state devolute in beneficenza alla Croce Rossa Italia Sezione di Isernia – un piccolo aiuto a tutte quelle persone che in questo momento particolare sono trovate in difficoltà.

Ora però occhi aperti sul futuro, l’associazione si avvia a terminare il nono anno di attività con tante belle soddisfazioni e si appresta a festeggiare i 10 anni di attività nel 2021 con tante novità anche per Isernia”.

