Rocciamorgia, il festival del Molise che resiste: sei giorni di kermesse e gran finale con Iannacone

Appuntamento dal 12 al 18 agosto nei comuni di Trivento, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano. Il 18, giorno clou, ci sarà anche il poeta Franco Arminio

TRIVENTO. Si terrà dal 12 al 18 agosto 2020, anteprima l’11 agosto per la presentazione del programma, la quarta edizione di “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione che si svolge nei comuni di Trivento, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano.

Il festival, che rientra nel programma regionale “Turismo è Cultura”, quest’anno avrà come tema conduttore: “Incontri”. A promuovere la manifestazione, ideata e diretta dall’architetto Antonio Seibusi, è l’associazione di promozione sociale e culturale “Il Molise di Mezzo” di Trivento.

Nei 6 giorni del festival, tra i tantissimi appuntamenti in programma vogliamo segnalare l’incontro tra il giornalista di RAI 3 Domenico Iannacone e il poeta Franco Arminio il 18 agosto a Trivento, interverranno scrittori, poeti, attori, musicisti, artisti, giornalisti e amministratori. "Di fronte alle grosse problematiche organizzative create dal Covid-19 avremmo potuto, come hanno fatto in tanti, rinviare il festival - si legge in una nota degli organizzatori - ma questo avrebbe significato abbandonare l’obiettivo più importante della nostra manifestazione: ridare speranze e prospettive di futuro ai territori del Molise interno spopolati dall’emigrazione. Non solo non abbiamo lasciato, ma abbiamo aumentato il numero delle giornate con numerosi appuntamenti nei luoghi più belli e caratteristici dei 3 comuni coinvolti, sempre nel pieno rispetto delle misure di contenimento del virus".

Il tema “Incontri” evoca il ritorno a incontrarsi, confrontarsi e ragionare, immaginando, insieme una nuova visione di futuro, per trarre proposte significative sui temi della ripartenza e di uno sviluppo armonico, sostenibile e consapevole.

LA MANIFESTAZIONE. “Rocciamorgia” è una manifestazione promossa dall’associazione di promozione sociale e culturale “Il Molise di Mezzo” che, per il quarto anno consecutivo, si svolgerà nei territori dei comuni di Pietracupa, Sant’Angelo Limosano e Trivento dall’11 al 18 agosto 2020, durante la quale i luoghi saranno protagonisti e attrazione di momenti di espressione artistica e riflessione scientifica, politica e sociale. L’evento è patrocinato dai 3 Comuni, dal Centro di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini (ArIA) dell’Università del Molise e dall'Ordine dei geologi del Molise e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre. L’idea è quella di partire proprio dalla geografia, geologia e orografia dei luoghi. Per questo motivo è stato scelto il riferimento alla “morgia”. Le morge sono spuntoni di roccia emersi dalle formazioni sedimentarie di cui questa parte del territorio è costituito.Rappresenta dunque l’ancoraggio solido della cultura e dell’identità di questi luoghi, cultura legata alla terra e ai suoi doni, ma anche roccia salda e imponente che può essere osservata e avvistata da diverse parti delle colline che la circondano e che dona riconoscibilità e distinguibilità al territorio.

OBIETTIVI. La manifestazione intende dunque mostrare e rafforzare l’identità locale portando alla luce la sua cultura attraverso il linguaggio artistico, culturale e politico, raccolto anche da voci esterne ad essa, ma capaci di ancorarsi alle voci locali, in un’unica voce che è quella delle comunità e dei territori che vivono i luoghi di mezzo. Protagonista sarà l’espressione artistica nelle diverse discipline di arte: arti figurative, performance musicali, recitazioni, poesia e racconti.Le finalità del progetto sono l’approfondimento e l’analisi scientifica e sociale per il rilancio culturale, turistico ed economico dei territori e lo stimolo alla consapevolezza dell’identità locale di aree interne e piccole comunità. Sono previsti momenti di promozione delle produzioni locali.

