‘Cammina Molise’, la carovana è in marcia nel rispetto delle misure anti-Covid

Fino a martedì i 130 partecipanti della 26esima edizione andranno alla scoperta delle meraviglie del territorio. Quattro in tutto le tappe programmate



CAMPOBASSO. Centotrenta partecipanti in marcia da ieri alla scoperta delle meraviglie del territorio. Il coronavirus non ha fermato l'edizione 2020 di 'Cammina, Molise!', la 26 esima, organizzata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e con numeri, rispetto al passato, più contenuti.

Quattro, riferisce l’Ansa, le tappe programmate, tutte con partenze e rientri a Campobasso. Il progetto, elaborato dall'associazione culturale 'La Terra', nasce dalla convinzione "che la vera ricchezza del Molise è costituita dal patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico dei suoi borghi e del territorio delle aree interne". Si punta quindi al 'Turismo mitigato', che vuol dire "turismo adattato alle attuali e reali esigenze delle nostre terre.

Non ci interessano i grossi numeri e le grosse concentrazioni - spiegano gli organizzatori - ci interessano le dovute proporzioni per rianimare l'auspicato riequilibrio economico-culturale della nostra campagna rispetto alla città. Il turismo mitigato che auspichiamo si basa sulla cosa più semplice e naturale che l'individuo possa fare: camminare. Siamo convinti che il cammino, nella sua semplicità, possa portare linfa nel territorio delle aree interne". L'offerta molisana al turista camminatore può essere sintetizzata nella 'peculiarità alternativa'. "Il camminatore interagisce con tutto quello che gli accade intorno in un susseguirsi di avvenimenti da cui viene totalmente preso.

Cammina, balla, canta, suona, parla con chi gli si trova a fianco, familiarizza, ascolta ed impara, vede ed ammira, fatica ed infine viene accolto dalla gente del posto ed ha il piacere di gustare il senso genuino dell'ospitalità. La peculiarità quindi è la semplicità, la convivialità e la genuinità delle cose e degli umori che si offrono e si trasmettono al camminatore per renderlo partecipe e nel contempo protagonista di un evento che, pur essendo una semplice camminata, costituirà un arricchimento interiore che soddisfa le esigenze conoscitive ed il piacere delle emotività".

