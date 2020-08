Musica ed emozioni, Gessica Notaro ospite dell’estate di Pietrabbondante

Cantante, modella e ballerina è diventata simbolo della rinascita dopo essere stata sfigurata con l’acido dall’ex compagno. L’appuntamento è per domani sera in piazza Vittorio Veneto



PIETRABBONDANTE. La sua storia ha commosso l’Italia ed oggi è la testimonianza vivente che si può rinascere anche dopo essere stata vittima di violenza. Cresce a Pietrabbondante l’attesa per l’incontro con Gessica Notaro.

L’appuntamento è fissato per domani 10 agosto alle ore 21 in piazza Vittorio Veneto, location obbligata per garantire il rispetto delle misure anti-Covid.

“Cantante, modella e ballerina, Gessica Notaro ha cominciato giovanissima a farsi strada nel mondo dello spettacolo – ricorda l’associazione Borghi d’Eccellenza -. L’ex compagno Edson Tavares l’ha aggredita con l’acido nella notte del 10 gennaio 2017, la sua storia è un messaggio di forza e speranza. Gessica nasce il 27 dicembre 1989 da mamma argentina e papà calabrese. La sua vita non è stata semplice per via della morte del giovanissimo padre a causa di una malattia e della dipartita violenta del fratello.

A soli 17 anni, Gessica Notaro, bellissima, partecipa a Miss Italia 2007con la fascia di Miss Romagna. Inizia la sua notorietà e partecipa a diversi i programmi televisivi tra cui: Quelli che, Ciao Darwin. Diventa addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini, ‘uno dei lavori più belli al mondo’ dichiara in seguito e, l’incontro con il produttore Mauro Catalini, fa sì che ella inizi la carriera da cantante.

Nel 2018 è concorrente di Ballando con le Stelle, in coppia con il maestro Stefano Oradei. Nel ripercorrere la sua vita però, la notte del 10 gennaio è indelebile e senza possibilità di cancellar la macchia. Venne aggredita sotto casa, a Rimini, dall’ex compagno Edson Tavares, che la sfregiò al volto con dell’acido. Gessica, anche nei momenti più bui ha raccontato la volontà di riprendere a vivere la quotidianità e tornare a cantare prima possibile. Non ha mani smesso di pensare all’amore ed oggi, qualcosa è cambiato. Lo racconterà a Pietrabbondante e, le sorprese positive, forse, non termineranno con una semplice affermazione”.

Gessica sarà accompagnata con le note della Chitarra di Lino Rufo che ripercorrerà il tema del femminicidio con brani tratti dal suo spettacolo ‘L’Amore Nero’.

