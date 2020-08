Tradizione e moda, arriva la borsa ‘Isernia’ realizzata con inserti in merletto

Il prototipo verrà presentato nel corso del Settembre isernino. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto messo in campo dal Comune in collaborazione con la sartoria sociale della cooperativa Spazio Incontro Onlus e con l’associazione tombolo Isernia

ISERNIA. In ragione della candidatura del merletto a patrimonio dell’Unesco, il Comune di Isernia punta sulla valorizzazione della tradizione del tombolo e ‘abbraccia’ il progetto della cooperativa laziale Spazio Incontro Onlus che, attraverso la sartoria sociale ‘Sottosopra’, intende recuperare antichi mestieri dando speranza al territorio.

Ed ecco che, grazie alla collaborazione dell’Associazione tombolo Isernia del presidente Lidia Tedeschi, nascerà ‘Isernia’ il primo prototipo di borsa con inserti realizzati a tombolo, che sarà presentato al pubblico nel corso di un apposito evento inserito nel cartellone del Settembre isernino. Come spiegato dall’assessore alla Cultura del Comune di Isernia Eugenio Kniahynicki.

Stamane, dinanzi alla Fontana Fraterna e al Museo civico, alla presenza di una schiera di donne pentre intente a lavorare il cosiddetto ‘pallone’, la presidente Tedeschi ha così donato alla presidente della Cooperativa Spazio Incontro Onlus, Angela Di Russo, dei merletti della tradizione isernina per la creazione delle borse.

Prodotti di pregio che vanno ad aggiungersi agli originali materiali di recupero, come il tessuto delle vele da kitesurf, di cui la sartoria si serve per la realizzazione di oggetti e beni di nicchia, con i quali si punta a rafforzare la cosiddetta economia circolare, ma non solo.

Il progetto, cui collaborerà anche l’azienda pentra ‘ModaImpresa’ con la donazione di materiale di sfrido, è solo agli esordi. L’obiettivo è crescere e far crescere i territori. Il secondo step sarà quello della distribuzione e, dunque, della commercializzazione.

