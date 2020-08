Teresa Salgueiro in Molise dopo 25 anni. La voce dei Madredeus al Savoia per ‘Sonika Poietika’

Il concerto in programma il 10 ottobre. Gli appuntamenti che riportano la musica e la cultura dal vivo nel rigoroso rispetto delle norme anti contagio

CAMPOBASSO. Teresa Salgueiro, interprete della musica portoghese nel mondo e voce dei Madredeus, tornerà ad esibirsi al Teatro Savoia di Campobasso il 10 ottobre. Un grande ritorno per una grande artista, che 25 anni fa emozionò il pubblico molisano interpretando la colonna sonora di ‘Lisbon Story’ di Wim Wenders.

Quello di Teresa Salgueiro è il concerto più atteso della seconda edizione di ‘Sonika Poietika’, rassegna organizzata nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, come fanno sapere gli organizzatore. Dopo la fitta sessione di dirette social del progetto Next StArt, che ha tenuto in piedi lo spirito di Poietika durante il lockdown, Sonika Poietika si svolgerà dal 2 al 5 settembre al Palazzo Gil di Campobasso, facendo da apripista alla sesta edizione di ‘Poietika’, che si terrà in ottobre con il tema 'La parola al Sud'.

Ospiti, tra gli altri, due vincitori del Premio Tenco: Patrizia Laquidara e Cesare Basile e tre finalisti dell'ultima edizione appena conclusa, Maria Mazzotta, Perturbazione e Liana Marino, molisana d'origine, insieme a Pietro Roffi, musicista che ha siglato la colonna sonora di Pinocchio di Matteo Garrone per le musiche di Dario Marianelli, candidata ai Premi David di Donatello. Spazio anche a una selezione di cantautrici molisane, Alessia D'Alessandro, Luci e Liana Marino.

Quattro le presentazioni quotidiane di libri che proporranno storie legate a miti come Pino Daniele e nuove star giovanili come Liberato, fino alla scoperta della musica migrante e al racconto della difficile ma orgogliosa esperienza dell’amore saffico nel profondo Sud. In programma anche Cesare Basile e i camminanti live.

