Isernia, torna in esposizione il dentino del bambino di 600mila anni fa

L’antico reperto sarà di nuovo fruibile dal 14 al 30 agosto, in attesa della sua collocazione definitiva

ISERNIA. Torna in esposizione a Isernia il dentino del bambino di Homo heidelbergensis, vissuto circa 600.000 anni fa.

In attesa della sua collocazione definitiva all’interno del nuovo allestimento i cui lavori sono ancora in fase di realizzazione, sarà dunque fruibile, presso il Museo Nazionale del Paleolitico, il suo reperto più importante.

Il dentino è, ad oggi, - ricorda la Direzione dei Beni culturali del Molise - il reperto umano più antico d’Italia, di importanza eccezionale in quanto costituisce una testimonianza fondamentale per la ricostruzione dei primi popolamenti dell’uomo nel continente europeo.

Il dentino sarà esposto in una teca dal 14 agosto al 30 settembre, nei consueti giorni di apertura del Museo, dalle ore 8.15 alle ore 19.15.

