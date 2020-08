Isernia, protesta di Ferragosto: museo di Santa Maria delle Monache chiuso da 6 anni, tuona Emilio Izzo

Domattina il sit-in. Ma la direttrice Enza Zullo, da un anno alla guida della struttura, fa sapere che si punta a riapre entro fine anno con una nuova veste che la renderà un autentico gioellino

ISERNIA. La protesta non si ferma neppure a Ferragosto, per Emilio Izzo. Il presidente del cartello culturale Preistoris, domattina alle 10.30, giorno di Ferragosto terrà un sit-in di protesta/conferenza stampa dinanzi al complesso monumentale di Santa Maria delle Monache, chiuso ormai da 6 anni, per denunciare quella che definisce senza mezzi termini una “mattanza culturale”.

Uno scempio “che i monumenti, i musei e le aree archeologiche stanno subendo a causa di una ottusa ed incapace gestione del patrimonio culturale”, scrive in una nota. Da funzionario MIbact qual è stato per anni, Izzo si dice pronto a denunciare pubblicamente tutte le responsabilità reiterate negli anni: dal Segretariato Regionale per i beni culturali, passando per il Polo Museale del Molise e attraversando a pieno titolo Regione, Province e alcuni Comuni. “Con dovizia di particolari – dichiara Izzo - porteremo a conoscenza della stampa e dell’opinione pubblica di come negli anni gli apparati si sono serviti dei beni pubblici a solo scopo e interesse personale; carriere e passerelle pagate con i soldi dei contribuenti sperperati senza ritegno lasciando al palo la tutela, la fruizione e, soprattutto, la valorizzazione dell’immenso bagaglio di beni” del Molise.

Sul punto isNews ha contattato la direttrice del museo, l’architetto Enza Zullo, alla guida della struttura da un anno, che ha spiegato come i lavori di riallestimento delle sale espositive e la creazione di nuovi percorsi di visita procedano serrati dopo una sospensione dovuta a un mancato accreditamento di fondi che si è finalmente sbloccato. Il cantiere è ripartito lo scorso 5 maggio, subito dopo il Dpcm del premier Conte che ha consentito la ripresa dei lavori in ottica anti Covid. Il riallestimento in questione trasformerà il museo in un autentico gioiellino, che dovrebbe vedere finalmente la luce, si spera, entro fine anno.

