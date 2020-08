Agnone, Ferragosto al Museo delle Campane

Tutto organizzato alla perfezione presso la Pontificia Fonderia Marinelli – LE FOTO

AGNONE. Museo aperto e pienone di turisti ad Agnone, nel giorno di Ferragosto, per coloro che hanno affollato l’alto Molise e hanno deciso di far visita alla Pontificia Fonderia Marinelli. Come mostrano le foto del servizio, concesso in esclusiva al nostro Pino Manocchio, la visita nel Museo delle Campane è stata un grande successo di pubblico e si è svolta all’insegna del massimo rispetto delle norme di distanziamento sociale. Insomma, mentre a Isernia e in alcuni comuni della provincia alcuni dei principali luoghi della cultura non sono aperti al pubblico per le ragioni più disparate, ad Agnone il museo privato dei Marinelli funziona alla perfezione nonostante i disagi del post Covid.

LA FOTOGALLERY DI PINO MANOCCHIO



