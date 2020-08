Tre film da vedere durante l’estate dal catalogo Netflix

Tra le piattaforme di streaming online, anche durante questo 2020 Netflix si conferma quella più seguita da un pubblico che durante l’ultimo biennio è cresciuto in modo esponenziale. Assieme a Prime Video e alla new entry di Disney Plus, il catalogo Netflix è tra gli assoluti protagonisti di questa stagione estiva, grazie alle nuove uscite in programma tra agosto e settembre prossimo. Per questo motivo abbiamo selezionato tre titoli da non perdere e da gustare preferibilmente durante il vostro periodo di ferie.

The Old Guard

Diretto da Gina Prince-Bythewood, The Old Guard è tra i film del catalogo Netflix più richiesti di questo periodo, dato che è stato rilasciato sulla piattaforma lo scorso 10 luglio, incontrando subito i favori del pubblico, che ne hanno premiato lo stile asciutto e la trama coesa e avvincente. A rendere la pellicola davvero coinvolgente ci pensa in primis la storia, basata appunto sul fumetto omonimo, The Old Guard 1 – Fuoco d’apertura, scritto e illustrato da Greg Rucka e Leandro Fernandez.

Il film è un mix ben congegnato tra action, drama e genere fantastico, secondo il trend attuale di un cinema che premia l’alto livello e tasso adrenalinico. Guida il cast la star sudafricana Charlize Theron, ma merita una nota anche il nostro Luca Marinelli, così come KiKi Layne e Marwan Kenzari. Senza dire troppo della storia, per chi non lo avesse ancora recuperato, il film si basa sulle vicende di questi quattro guerrieri secolari, i quali sono immortali e utilizzano i loro poteri per aiutare il prossimo.

La vicenda parte subito con un’operazione di combattimento dei guerrieri che sono intenti a salvare un gruppo di bambini che era stato rapito in Sudan. Scopriamo quindi che i protagonisti sono dotati del dono dell’immortalità e che chi li aveva assoldati li ha traditi con l’intenzione di catturarli per studiare la loro singolarità.

Come si evince già dal trailer e da quanto era trapelato prima della sua distribuzione, questo The Old Guard segue la scia di film di genere che puntano molto sull’impatto visivo, sul montaggio serrato e sul gusto delle nuove generazioni di cinefili 2.0. Si tratta di un buon prodotto della durata di 125 minuti, che fila liscio e che si lascia guardare, anche per chi non ama particolarmente questo tipo di pellicola.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!

21

Ispirato alle vicende del MIT Blackjack Team, il film ‘21’ diretto da Robert Luketic, è una ricognizione sul gioco del blackjack e su come questo gruppo di studenti, guidati dal loro docente, Kevin Spacey, che nel film interpreta appunto il personaggio di Mickey Rosa, riuscirono nell’impresa di sbancare numerosi live casinò a cavallo tra il 1980 e il 1990.

Il gioco del blackjack costituisce una delle principali attrattive del casinò, stando ai dati che sono stati pubblicati durante l’ultimo biennio 2018-2020, specialmente nella sua versione digitale che si può trovare su siti come dedicati al gioco come 888casino che consente di giocare al blackjack e ad altri giochi come roulette o slots direttamente dai dispostivi collegati ad internet.

Il settore del casinò online oggi in Europa è diventato sempre più importante per quanto riguarda l’intrattenimento e il gioco digitale e in qualche modo il film ‘21’ risente della popolarità del blackjack dovuta anche alla diffusione del gioco sui siti oltre che sugli ambienti di Las Vegas e dei live casinò. La pellicola ha la capacità di mostrare un mondo sommerso, come quello del gioco d’azzardo, senza troppa retorica, semplicemente mostrando il gioco per quello che è. Il metodo messo in atto dal Mit Blackjack Team entrò nella leggenda, visto che fino a un certo momento la pratica di conteggio delle carte non era considerata illegale e nemmeno contemplata nei casinò dell’epoca.

Il punto di vista del protagonista del film, Ben Campbell, studente brillante con un radioso futuro davanti, è il fulcro attorno a cui ruota la storia, che mostra nel dettaglio il sistema di accedere ai casinò uno per volta, facendo finta di non conoscersi, per poi separarsi e agire in due distinti gruppi. Tali gruppi sono divisi in esploratori del tavolo del blackjack e puntatori. L’incarico dei puntatori è ovviamente quello di individuare il tavolo che ha maggiore potenziale di profitto davanti a sé. Una strategia di gioco da casinò praticamente infallibile, almeno fino a quando i gestori delle sale da gioco non scopriranno questo elaborato metodo e modello matematico ordito dal Mit Blackjack Team. Un film che nonostante gli anni non invecchia e continua ad appassionare gli esperti di gioco e di casinò.

Project Power

Chiude questa breve rassegna di proposte Netflix per questo mese di agosto, una new entry come il film ambientato nella città di New Orleans, Project Power. Un film guidato dal protagonista Jamie Foxx, dove l’intreccio ricorda in modo vago una pellicola di culto come Limitless, dove però la nuova droga illegale ha una durata temporale di soli cinque minuti.

La storia si sviluppa attorno ai tre protagonisti che sono un ex-militare, un poliziotto locale e un giovane spacciatore, i quali si uniscono per fronteggiare questa minaccia incombente nel loro territorio di appartenenza.

Siamo sempre dalle parti dell’action, ibridato con il genere thriller, la fantascienza e ovviamente il poliziesco. Ritroviamo attori del calibro di Jamie Foxx e lo stesso Joseph Gordon-Levitt, attore feticcio di Christopher Nolan e non a caso associato al genere action-fantascientifico come appunto Inception e lo stesso Looper, pellicola cult del 2012 sui viaggi temporali, un tipo di film che continua ad avere un pubblico sempre numeroso nonostante la ripetitività dei concetti di base sui quali ruotano le trame.