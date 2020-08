Vincenzo Cuoco, l'uomo del futuro: al teatro Verde di Termoli l'evento che celebra il grande intellettuale

L'iniziativa, all'insegna di musica, cinema e teatro, è in programma domani

TERMOLI. In occasione del 250esimo anniversario della nascita di Vincenzo Cuoco, l’associazione culturale Lilly organizza una serata di storia, cinema e teatro per celebrare lo straordinario intellettuale molisano.

L'evento intitolato "Vincenzo Cuoco, l’uomo del futuro" avrà luogo al Teatro Verde di Termoli il 18 Agosto alle ore 21. L spettacolo, per la regia di Simone D’Angelo, si compone di tre momenti che hanno lo scopo di mettere in risalto diversi aspetti del pensiero di Cuoco attraverso l’utilizzo di linguaggi differenti: l’analisi storica affidata a Franco Valente, dal titolo: "L’uomo nel tempo"; il teatro, attraverso la lettura, ad opera di Andrea Ortis, di un testo tratto dal rapporto sull’istruzione a cura di Annalisa Montanaro, che Cuoco scrisse nel 1809; infine il cinema, con la proiezione de I futurieri in terra di Molise, film diretto da Simone D’Angelo che vede Cuoco protagonista, insieme ad altri illustri intellettuali molisani dell’epoca, di una storia a cavallo tra realtà e fantasia, tra ciò che è stato e ciò che sarebbe potuto accadere.

"Vincenzo Cuoco è stato un illustre intellettuale, un uomo visionario le cui idee - commentano dall'associazione - sono ancora in grado di parlare al cuore e alla mente di tutti noi. Non a caso il titolo scelto per questo evento è “l’uomo del futuro”. Cuoco, troppo spesso incompreso dai suoi contemporanei proprio in virtù delle sue idee innovative, merita di essere riscoperto e celebrato: la sua eredità, umana e culturale, è un patrimonio che appartiene a tutti noi".

Nel rispetto delle direttive Covid 19, l’appuntamento si svolgerà all’aperto presso il Teatro Verde di Termoli, il 18 Agosto alle 21:30. I biglietti sono disponibili presso l’Infopoint via Federico II° di Svevia n°61, la Casa Del Libro, la Libreria Fahrenheit e il bar Via Firenze.

