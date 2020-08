Tutti pazzi per Termoli: un successo le passeggiate serali ai piedi del Castello

Si conferma valida l’iniziativa culturale promossa dall'Associazione Me.Mo Cantieri Culturali nel borgo medievale della città adriatica

TERMOLI. Ieri sono stati circa 50 i turisti provenienti da ogni parte d’Italia che hanno partecipato alla passeggiata nel borgo della città adriatica, accompagnati da Lidia Di Giandomenico, guida dell’Associazione Me.Mo Cantieri Culturali. Una splendida notte stellata sulla tavola dolce del mare Adriatico ha fatto da cronice al racconto della storia del borgo e dei suoi caratteristici monumenti: dal muraglione al Castello Svevo, dalle tracce delle antiche torri fino alla Cattedrale del 1200 che domina la piazza del borgo. L’iniziativa, partita lo scorso 3 luglio e che proseguirà fino al 4 settembre con il consueto appuntamento del venerdì alle ore 22, vanta numeri di partecipazione straordinari, che confermano un’estate all’insegna della voglia di scoprire il Molise: dal mare alle aree interne, la regione più piccola d’Italia è sicuramente la rivelazione del 2020. Un anno difficile per via dell’emergenza Covid che ha segnato il riscatto delle piccole mete, dove la qualità della vita, la bellezza serena e incontaminata dei paesaggi e il senso di ospitalità dei residenti, sono in grado di lasciare un segno indelebile.

Così come testimoniato da una indagine delle Camere di Commercio, il Molise è la quarta regione d’Italia per incremento dei flussi turistici in un’estate sicuramente anomala. In rapporto fa meglio di realtà ben più grandi e affermate come Puglia, Campania ed Emilia Romagna. Non è un miracolo ma un’opportunità che ora bisogna necessariamente cogliere per darne il giusto seguito già a partire dall’autunno.

