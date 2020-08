Niccolò Fabi conquista Campobasso: “Una bella sorpresa, non fermatevi”

Il concerto dell’artista romano ha segnato il ritorno della grande musica dal vivo, pur nel rigoroso rispetto delle normative anti contagio

CAMPOBASSO. Grande successo per il concerto di Niccolò Fabi, che nel parco De Filippo di San Giovanni ha aperto il ‘Campobasso summer festival’.

Un concerto che ha segnato il ritorno della grande musica dal vivo, dopo l’emergenza Coronavirus, nel rigoroso rispetto delle normative anti contagio. Quindi pubblico distanziato ma entusiasta ad ascoltare i successi dell’artista romano, oltre venti anni di carriera, cominciata con la vittoria del Premio della critica al Festival di Sanremo con il brano ‘Capelli’. Da allora tanta musica, tanti nuovi brani e tante collaborazioni importanti, a partire da Daniele Silvestri e Max Gazzè, con i quali ha fondato nel 2014 un ‘supergruppo’.

Un concerto importante, quello di Campobasso, per Niccolò Fabi, accompagnato sul palco Roberto Angelini, tra i musicisti della trasmissione ‘Propaganda live’ e Pier Cortese. “Un pubblico importante, una bella sorpresa, non fermatevi”, ha detto l’artista rivolgendosi ai fans, arrivati anche da fuori regione, e a chi lo ha scoperto ieri. In una bella cornice, quale quella del parco di San Giovanni.

Fabi mancava dal Molise da più di un decennio e lo ha ritrovato con piacere in una serata che ha intrecciato le emozioni cantate attraverso i versi di alcuni suoi brani, come ‘Lasciarsi un giorno a Roma’, ‘Ecco’, ‘Costruire’, ‘È non è’.

Un artista fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Campobasso, presente al gran completo al concerto di ieri, e che ha puntato su Niccolò Fabi per inaugurare la nuova rassegna del ‘Campobasso summer festival’. Archiviando le polemiche dei giorni scorsi sui biglietti a pagamento. Andati a ruba nel giro di poche ore. Concerto sold out e più di un'ora e mezzo di grande musica.

Il prossimo appuntamento con il secondo evento in calendario per il ‘Campobasso Summer Festival’, è giovedì 27 agosto, con il Collettivo Indra Art Project, sempre alle ore 21.00 e sempre al Parco De Filippo. Sull'App Quanti siamo è possibile già da qualche giorno prenotare il proprio posto.

