Rientro in classe al tempo del coronavirus: insegnanti a lezione di sicurezza

CAMPOBASSO. Manca poco alla ripresa dell’attività didattica ed è fondamentale che gli insegnanti siano preparati ad affrontare al meglio il rientro a scuola in piena sicurezza, perché l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus non è certo un capitolo chiuso.

E proprio per fornire un supporto concreto ai docenti l’Ufficio scolastico regionale insieme a Gemelli Molise hanno organizzato un corso di formazione che potrà essere seguito in diretta streaming su www.istruzionemolise.it e www.gemellimolise.it.

La prima sessione è prevista per il 4 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12. Interverranno Anna Paola Sabatini (direttore dell’Ufficio scolastico del Molise), Celeste Condorelli (amministratrice delegata Gemelli Molise), Walter Ricciardi (professore ordinario d'Igiene e Medicina Preventiva Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da coronavirus) e Daniela Pia Rosaria Chieffo (specialista in Psicoterapia e valutazione neuropsicologica Università Cattolica del Sacro Cuore Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs).

La seconda sessione si terrà invece l’8 settembre dalle 11.30 alle ore 13.30. Previsti gli interventi di Anna Paola Sabatini (direttore dell’Ufficio Scolastico del Molise), Celeste Condorelli (amministratrice Delegata Gemelli Molise), Roberto Cauda (professore ordinario di Malattie Infettive Università Cattolica del Sacro Cuore Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs) e Francesco Taccari (Specialista in Infettivologia - Gemelli Molise).

