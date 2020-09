Area pedonale nel borgo antico di Termoli: c'è la proroga fino al 30 settembre

Il provvedimento permetterà fino a fine mese a cittadini e turisti di fruire in tranquillità delle strade e vicoli del centro storico della città adriatica

TERMOLI. La giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Roberti ha prorogato fino al 30 settembre la durata del provvedimento che ha sancito la trasformazione in area pedonale del borgo antico della città adriatica.

Il provvedimento di proroga è stato adottato per consentire a cittadini e turisti di fruire liberamente della bellezza delle strade e vicoli del centro storico di Termoli, meta turistica per eccellenza in Molise.

