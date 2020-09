'Aut Aut Festival': a Larino la presentazione del libro che racconta il delitto di Avetrana

Il volume scritto da Flavia Piccinini e Carmine Gazzanni sarà presentato il 12 settembre nell'ambito della rassegna promossa dalla giornalista Valentina Fauzia

LARINO. Un nuovo evento culturale andrà in scena domani (sabato) alle ore 20 nell'atrio del Palazzo Ducale. Approda a Larino, l'Aut Aut Festival, la rassegna culturale che dal 2017 porta in Molise autori, giornalisti e referenti culturali di fama nazionale ed internazionale.

Il Festival, promosso dalla giornalista Valentina Fauzia, 'visiterà' la città con la presentazione del libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, dal titolo 'Sarah. La ragazza di Avetrana' della casa editrice Fandango.

"Come amministrazione - spiega il sindaco Puchetti - abbiamo da subito sposato l'idea del festival, concendendo l'atrio del nostro Palazzo Ducale consapevoli di come gli eventi culturali possano essere volano importante per far conoscere le bellezze della nostra città".

Alla presenza degli autori, introdotti dalla Fauzia, il pubblico ascolterà una ricostruzione meticolosa dei protagonisti e di quanto avvenne il 26 agosto di 10 anni fa.

La ricostruzione di un omicidio per certi versi avvolto ancora nel mistero.

Come per gli altri eventi culturali, messi in cartellone dall'amministrazione, anche questo sarà gratuito. "D'intesa con gli autori del festival - spiega Puchetti - abbiamo concordato, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, la possibilità di ospitare solo 70 persone. Gli stessi autori ci hanno anticipato che qualora non si riuscisse ad accogliere tutti sarà organizzata una seconda data".





