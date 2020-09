Termoli? Va vissuta a settembre: Tgcom24 la inserisce tra le 10 località italiane per godersi gli ultimi tuffi in mare

Nuova vetrina nazionale per il Molise e in particolare per la città adriatica, consigliata come meta da non perdere per l’ultimo mese d’estate

TERMOLI. Tgcom24 la descrive così: “Una bella spiaggia di sabbia sottile, bagnata dall’Adriatico più trasparente e dominata dal centro storico della città: tra un bagno e l’altro è da non perdere una passeggiata tra i vicoli del borgo antico e una visita alla incantevole cattedrale”.

Naturalmente il riferimento è al mare e al centro storico di Termoli. Nell’articolo, evidenziato con enfasi anche dall’assessore regionale alla cultura e al turismo Vincenzo Cotugno, si parla delle 10 località italiane da non perdere per godersi in serenità e in un’atmosfera meno affollata rispetto a luglio e agosto, gli ultimi tuffi in mare. Tra le 10 località turistiche consigliate per l'ultimo mese d'estate, per il noto quotidiano telematico del gruppo Mediaset, rientra a piano titolo anche il Molise con la sua città adriatica.

Le altre nove spiagge da non perdere a Settembre sono rispettivamente: Cala Rossa di Favignana in Sicilia, spiaggia di Porto Giunco di Villasimius in Sardegna, Positano sulla Costiera Amalfitana, spiaggia di Sansone sull’isola d’Elba, Monterosso-Cinque Terre, Torre Sant’Andrea ad Otranto, Tropea in Calabria e Bellaria Igea Marina sulla Riviera Romagnola.

