Bellezze d'Italia: il borgo di Termoli finisce sul Corriere della Sera

Dopo aver dedicato spazio alle cascate di Castel San Vincenzo il Corsera rilancia con una foto in notturna del borgo antico della città adriatica per esaltare le meraviglie italiane

TERMOLI. Dopo aver portato alla ribalta nazionale le cascate di Castel San Vincenzo, il Corriere della Sera punta su Termoli e nella rubrica “Bellezze d’Italia”, ideata in collaborazione con igersitalia, per promuovere con foto e video città, borghi e siti naturalistici del BelPaese, pubblica una una immagine in notturna che immortala dall’alto uno scorcio mozzafiato: il borgo antico, il trabucco sulla tavola blu del mare adriatico.

Non è la prima volta che il Corsera dedica spazio al Molise. Un’altra prestigiosa vetrina per la regione che quest’estate, anche grazie all’attenzione dei media nazionali e internazionali, ha fatto registrare un boom di presenze turistiche.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!