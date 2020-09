E’ il quarto parco più votato d’Italia: volontari in azione a villa de Capoa

L’iniziativa oggi, nell’ambito della campagna green di Vallelata e Legambiente. L’impegno del Comune di Campobasso per l’area verde

CAMPOBASSO. Volontari al lavoro oggi a Campobasso per rendere ancora più bella villa de Capoa, nell’ambito di ‘Puliamo il tuo parco’, la campagna green di Vallelata e Legambiente.

Presenti alla manifestazione, per portare il saluto dell’Amministrazione comunale, anche il vice sindaco, Paola Felice, e l’assessore all’Ambiente Simone Cretella, che hanno ringraziato i promotori dell’iniziativa, che ha portato Villa De Capoa ad essere il parco più votato del Molise e il quarto fra i 100 parchi in lizza in tutta Italia.

“Per l’occasione - ha dichiarato il sindaco Roberto Gravina, commentando la giornata in Villa De Capoa - in accordo con Legambiente, i volontari hanno lavorato alla tinteggiatura della ringhiera della fontana della villa che la nostra Amministrazione, già dalla scorsa estate, dopo anni durante i quali non era più stata in funzione, ha provveduto a riattivare grazie anche agli operatori della Sea”.

“Successivamente, dopo aver verificato e risolto alcuni problemi tecnici, l'abbiamo restaurata e riportata alla sua bellezza. L'intervento di tinteggiatura di oggi, concordato con Legambiente - ha concluso il sindaco - ci aiuta a ridare ancora più dignità ad un angolo della nostra splendida villa, consapevoli di quanto sia importante proseguire nel cammino di riqualificazione costante di questo parco.”

